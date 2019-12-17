Турцию возмутило неуважение США к ее суверенитету

Действия США свидетельствуют о том, что американские власти не уважают суверенитет Турции, сообщил турецкий МИД.

Анкара отметила, что США препятствуют участию Турции в программе F-35, хотя турецкая сторона «выполняет все свои обязательства» по данному проекту. Кроме того, в США звучат призывы к санкциям против Анкары из-за приобретения российских ЗРК С-400 и строительства газопровода «Турецкий поток».

Все это, по мнению МИД Турции, «свидетельствует о неуважении» Конгресса США к решениям, которые Турция «принимает как суверенное государство», передает РИА «Новости».

МИД обвинил конгрессменов в том, что ради внутриполитических целей они вредят отношениям двух стран, причем делают это под влиянием враждебных Турции сил.

Анкара подчеркнула, что «язык угроз и санкций не помешает Турции решительно предпринять необходимые шаги для обеспечения национальной безопасности». МИД заверил, что Турция «примет ответные необходимые меры».

Напомним, на прошлой неделе Сенат США вслед за Палатой представителей принял резолюцию по официальному признанию геноцида армян. В Турции осудили это решение, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что это «удар ниже пояса» для Анкары.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов по итогам состоявшегося в Минске в среду заседания группы. «Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями […]