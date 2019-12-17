Skoda Kamiq и Scala получили новый двигатель

Чешская компания Skoda объявила о выходе новых моделей Kamiq и Scala, которые отличаются применением продвинутого силового агрегата.

В частности, разработчики применили в отношении модели 1,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 150 л.с. мощности. Также указывается, что предложенные модификации имеет шестиступенчатую механическую трансмиссию или 7-ступенчатый «робот». На механической коробке передач разгон до 100 км в час составляет 8,3 секунд. Кроме того, кроссовер получил увеличенную максимальную скорость до 213 км/ч.

Также важным изменением стала возможность автоматического отключения половины цилиндров, из-за чего достигается существенно снижение расхода топлива до 5,4 литров. Остальные данные о данных новинках пока удерживаются в тайне.

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