Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

«Все разговоры о величии нашего футбола разбиваются о камни Лиги чемпионов. Русский газ о датское побережье не разбивается, а футбол разбивается из-за отсутствия конкуренции в нашем чемпионате», – сообщил газете ВЗГЛЯД лидер российских болельщиков Александр Шпрыгин, комментируя призыв бывшего футболиста Андрея Аршавина воссоздать формат чемпионата СССР.

«В перспективе идея Аршавина – классная. После развала СССР у наших болельщиков до сих пор сохраняется интерес к футбольным клубам Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и Азербайджана. Потому что тогда была высокая конкуренция и зрелищный футбол», – считает президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

«Но эта идея не нова. В 2012-2013 годах планировалось создать Объединенный чемпионат РФ и Украины. Тогда этим вопросом занимались президент московского ЦСКА Евгений Гинер, глава «Газпрома» Алексей Миллер, владельцы украинских клубов. А Валерий Газзаев разработал концепцию этого чемпионата. Но потом идея потеряла актуальность по понятным причинам», – напомнил собеседник.

По мнению эксперта, и сегодня у такого проекта есть существенная проблема. И заключается она в том, какие именно клубы в таком случае будут представлять объединенный чемпионат в Лиге чемпионов (ЛЧ) и Лиге Европе (ЛЕ) – престижных турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА.

«Возьмем для примера Великобританию. Ее представляют в ЛЧ и ЛЕ семь клубов, которые заняли соответствующие места в своем чемпионате. Тоже самое касается Испании, Италии и Германии. А по какому принципу мы будем делегировать команды из объединенного чемпионата? Как одна Италия, то есть не более семи? Но тогда клубы из Белоруссии, Казахстана и других стран, кроме Украины, вообще не попадут в еврокубки. И потеряют доходы от участия в них», – отметил Шпрыгин.

«С другой стороны, такой чемпионат действительно повысил бы конкурентоспособность команд. Вспомните советские времена – тогда наши клубы, особенно «Динамо Киев», регулярно доходили до финальных стадий еврокубков и выигрывали евротурниры. После развала СССР был кое-какой успех у российских и украинских клубов, но это несравнимо», – посетовал Шпрыгин.

В теории, мечтает лидер фанатов, российские и украинские клубы могли бы снова играть вместе.

«Если реализовать идею Аршавина, то Объединенный чемпионат стран СНГ позволил бы нашим клубам играть на совсем другом уровне, постоянно повышая свой класс и мастерство. И в Лиге чемпионов нас представляли бы, например, «Зенит», «Динамо Киев», «Локомотив», «Шахтер Донецк». А клубы из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана – в Лиге Европы. В таком случае выход из группы в финальную стадию стал бы для наших клубов нормой», – заключил Шпрыгин.

Ранее бывший полузащитник сборной РФ и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат РФ по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР. «Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве», – передает слова Аршавина Sports.ru.

«Сейчас объединение чемпионатов РФ и Украины неактуально. Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана», – выразил мнение Аршавин. По его словам, в таком чемпионате можно было бы вернуться «к формату СССР». Напомним, до «евромайдана» на Украине к созданию объединенного чемпионата призывал знаменитый российский тренер Валерий Газзаев.





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