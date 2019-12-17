Мнение: Здравствуй, дедушка Мороз!

Как стать популярным губернатором росчерком пера? Объявить 31 декабря выходным днём. Это уже сделали руководители более 20 регионов, ещё в нескольких рекомендовали решать этот серьезнейший вопрос по согласованию с трудовыми коллективами.
Главное, чтобы 19 декабря весь это дешевый популизм не обломал Путин. Он ведь спокойно может, отвечая на "острый" вопрос какого-нибудь журналиста на большой пресс-конференции, как народу в рабочий день успеть нарезать салаты и охладить водку, дать вольную всей стране.
От Путина ждут традиционных новогодних подарков, но пока он явно не вошёл в роль Деда Мороза: то накопительные пенсии до 2022 года заморозит, то обяжет устанавливать отечественное ПО на зарубежные гаджеты.
А тут подарок всем сразу — дёшево (правда, ещё день простоя — потери для бизнеса) и сердито.
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Источник: СерпомПо
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