Новый Fiat 500e подловили на испытаниях

Компактная модель Fiat 500 получила электрическую версию в 2013 году, но изначально автомобиль продавался только на рынке США.

Вместе с тем Fiat 500е в скором времени также может появиться в свободной продаже в остальных странах. Такие предположения появились на фоне опубликованных кадров фотошпионов, которым удалось обнаружить модель во время дорожных заездов.

Также пользователи доступны снимки салона, который получил более современное оснащение, выраженное в продвинутой мультимедийной системе и комбинированной приборной панели. Пока точные характеристики автомобиля отсутствуют, но есть предпосылки, что Fiat 500е получит исключительно переднеприводную модификацию на европейском рынке.

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