Новый Fiat 500e подловили на испытаниях

Компактная модель Fiat 500 получила электрическую версию в 2013 году, но изначально автомобиль продавался только на рынке США.
Вместе с тем Fiat 500е в скором времени также может появиться в свободной продаже в остальных странах. Такие предположения появились на фоне опубликованных кадров фотошпионов, которым удалось обнаружить модель во время дорожных заездов.
Также пользователи доступны снимки салона, который получил более современное оснащение, выраженное в продвинутой мультимедийной системе и комбинированной приборной панели. Пока точные характеристики автомобиля отсутствуют, но есть предпосылки, что Fiat 500е получит исключительно переднеприводную модификацию на европейском рынке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов по итогам состоявшегося в Минске в среду заседания группы. «Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Женщина нашла фрагмент надгробия отца на плитке в ТЦ в Казахстане / 29 октября
- GM вывел на рынок новый стильный кроссовер Baojun RS-3 / 31 октября
- «Газпром» назвал два условия для продолжения транзита газа через Украину / 6 ноября
- Нефьодов назначил временного главу Энергетической таможни / 14 ноября
- В Польше заявили о готовности к прекращению транзита газа через Украину / 11 декабря
- Госдума одобрила бесплатное горячее питание для младших классов / 24 октября
- Добровольцы вывезли из Золотого оружие в сопровождении полиции / 27 октября
- Mazda представила свой первый электрокар / 23 октября