Opel возобновил продажи автомобилей на рынке России

Американская компания Opel объявила о возобновлении продаж на автомобильном рынке России.
Уже сегодня стали поступать первые демонстрационные образцы автомобилей компании к дилерским центрам. Ранее было анонсировано, что россиянам изначально будут предложены две модели Grandland X и Zafira Life. Кроме того, к середине 2020 года также будут поставлены в продажу грузовые фургоны известной марки.
В 2015 году компания провела реструктуризацию, результатом которой стал уход с российского рынка. Изначально поставки стартуют в Москве и Санкт-Петербурге, однако производитель пообещал далее распространить технику по остальным регионам страны. Самый недорогой автомобиль от компании Opel в РФ обойдется в 1,8 млн рублей.
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