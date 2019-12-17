Подозреваемый в убийстве экс-депутат из Переславля арестован

17.12.2019, 22:05, Новости дня

Подозреваемый в убийстве бывший депутат Переславль-Залесской городской думы (Ярославская область) Владимир Корнилов арестован, сообщили в Ярославском областном суде.

Корнилов арестован до 16 февраля, передает «Интерфакс».

Напомним, по неподтвержденной информации, он, будучи пьяным, убил водителя автомобиля, после чего предпринял попытку избавиться от тела и поджег машину.

Позднее Корнилов объявил о решении сложить полномочия депутата и о выходе из фракции и политсовета «Единой России».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов по итогам состоявшегося в Минске в среду заседания группы. «Минские договоренности совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика