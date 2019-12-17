Мнение: Реклама штандартенфюрера СС Йоахима Пайпера

Американская армия решила очень странным способом отметить годовщину начала наступления немцев в Арденнах, вывесив на страницах армейских частей в соц.сетях цветную фотографию штандартенфюрера СС Йохима Пайпера, который возглавлял в ходе сражения так называемую "боевую группу Пайпера" дивизии "Лейбштандарт Адольф Гитлер", который нес прямую ответственность за массовое убийство американских военнопленных в районе Мальмеди (так называемая "бойня в Мальмеди"), а также другие убийства пленных и гражданских лиц. Чудом избежал виселицы, получил пожизненное, вышел на свободу уже в 1956 году (всего 10 лет отсидел за массовые убийства нескольких сотен человек), но своей смертью не помер, так как сгорел в своем доме во Франции, который неизвестные герои подпалили коктейлями Молотова. Некоторых американцев покоробило, что осужденный военный преступник стал лицом празднования Арденского сражения. Это все равно, как если бы Варшавское восстание иллюстрировать фоткой Дирлевангера или Каминского.

Инициатива исходила со страницы Пентагона, а потом фото расползлось по страницам корпусов, дивизий и бригад.

После этого поднялась "волна народного гнева" по поводу рекламы убийцы американских пленных, и того факта, что из всех командиров вермахта и СС, которые участвовали в Арденнском сражении, авторы специально выбрали массового убийцу пленных американцев.

Подробнее про бойню в Мальмеди можно почитать вот здесь https://www.yaplakal.com/forum2/topic1422161.html

Источник: Colonel Cassad

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