Помпео планирует приехать в Украину в январе – СМИ

17.12.2019, 21:54, Новости дня

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен приехать в Киев с рабочим визитом в январе 2020 года. Об этом газета Politico написала 16 декабря, ссылаясь на данные чиновника из Белого дома. 

Госсекретарь посетит Украину в знак поддержки Киева Вашингтоном, эта поездка будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии, рассказал собеседник издания. 

Источник газеты отметил, что в последнее время Помпео стал более вовлеченным в политику США по Украине, поэтому его визит в Киев ожидаемый. 

Помпео занимает должность госсекретаря с 26 апреля 2018 года, до этого был главой Центрального разведывательного управления США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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