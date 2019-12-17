Помпео планирует приехать в Украину в январе – СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен приехать в Киев с рабочим визитом в январе 2020 года. Об этом газета Politico написала 16 декабря, ссылаясь на данные чиновника из Белого дома.
Госсекретарь посетит Украину в знак поддержки Киева Вашингтоном, эта поездка будет первой для Помпео в должности главы американской дипломатии, рассказал собеседник издания.
Источник газеты отметил, что в последнее время Помпео стал более вовлеченным в политику США по Украине, поэтому его визит в Киев ожидаемый.
Помпео занимает должность госсекретаря с 26 апреля 2018 года, до этого был главой Центрального разведывательного управления США.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Участница АТО, волонтер Маруся Зверобой заявила, что Владимира Зеленского президентом Украины, вероятно, сделала Россия во главе с ее лидером Владимиром Путиным. Также считает, что не только наша, но и все влиятельные страны Европы уже давно «куплены» РФ и сами ни на что не влияют. Об этом она заявила в эфире телеканала ATR. «Когда были выборы, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: О странном разведчике замолвите слово / 26 ноября
- Мнение: Новый дизайн Мейл.ру: прикончили и ее / 18 декабря
- Прилучного долбануло из-за расстрела в лоб / 12 декабря
- Елена Малышева дала рецепт секретного чая от рака / 28 октября
- Разблокировка смартфона отпечатком пальца со стакана: Хакерам удалось обмануть сканер-дактилоскоп / 31 октября
- Как Украина столкнулась с Зеленским… / 22 октября
- Медицина и здоровье: Медики рассказали о пользе авокадо для сердца / 6 ноября
- Дмитрий Хоронько рассказал о двух неудачных браках / 8 ноября