Поезда Москва — Париж будут идти измененным маршрутом из-за масштабных забастовок против проекта пенсионной системы. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Поезд № 23 Москва — Париж отправлением 17 декабря проследует до Страсбурга. Пассажиры, оформившие билеты до Парижа, будут доставлены до станции назначения на скоростном поезде TGV», — говорится в сообщении железнодорожного оператора.

РЖД также отмечает, что представители зарубежных железных дорог будут своевременно уведомлять российских пассажиров об изменениях, а на вокзалах для лучшего ориентирования будет организовано дополнительное информирование.

Во Франции продолжаются масштабные протесты против проекта пенсионной реформы. В забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые могут лишиться ряда привилегий.

17 декабря прошла третья общенациональная акция. По данным полиции, на улицы по всей стране вышли 615 тысяч человек, из них 76 тысяч — в Париже. В то же время профсоюз CGT оценил число манифестантов по всей Франции в 1,8 млн человек, из них в Париже — 350 тысяч.

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