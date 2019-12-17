РЖД отменили прямое сообщение поездов Москва — Париж из-за забастовок во Франции

17.12.2019, 21:52, Новости дня

Поезда Москва — Париж будут идти измененным маршрутом из-за масштабных забастовок против проекта пенсионной системы. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Поезд № 23 Москва — Париж отправлением 17 декабря проследует до Страсбурга. Пассажиры, оформившие билеты до Парижа, будут доставлены до станции назначения на скоростном поезде TGV», — говорится в сообщении железнодорожного оператора.

РЖД также отмечает, что представители зарубежных железных дорог будут своевременно уведомлять российских пассажиров об изменениях, а на вокзалах для лучшего ориентирования будет организовано дополнительное информирование.

Во Франции продолжаются масштабные протесты против проекта пенсионной реформы. В забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые могут лишиться ряда привилегий.

17 декабря прошла третья общенациональная акция. По данным полиции, на улицы по всей стране вышли 615 тысяч человек, из них 76 тысяч — в Париже. В то же время профсоюз CGT оценил число манифестантов по всей Франции в 1,8 млн человек, из них в Париже — 350 тысяч.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американский сенат снял эмбарго на поставки оружия Кипру, введенное еще в 1987 году. Это очередной обостряющий отношения с Турцией шаг Америки. Вообще, градус напряженности между ними растет и во многом синхронизирован со все более обостряющейся борьбой за европейский газовый рынок. Сегодня именно эта борьба определяет конфигурацию большинства конфликтов по всему европейскому периметру. Конфликт вокруг поставок […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика