Сирийская армия отразила атаки боевиков в Идлибе и Алеппо

Войска Сирии отразили атаки террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, трое сирийских военных погибли, 25 получили ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Боренков сообщил, что с 05.00 до 12.45 произошло несколько атак у населенного пункта Мешерфа, в которых участвовали боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») и «Сирийской национальной армии». В нападении участвовали два танка и три БМП. Трое сирийских военных погибли. Еще 20 военнослужащих получили ранения. Сирийские войска уничтожили две БМП и один танк боевиков.

Примерно в 07.45 как минимум 30 террористов на пяти внедорожниках с пулеметами напали на сирийских военных у населенного пункта Мелькия. Боевикам не удалось прорваться, пятеро сирийских военных пострадали, уничтожены три автомобиля террористов, передает ТАСС.

Во вторник резко обострилась ситуация в окрестностях провинции Идлиб. При этом бои возобновились на формальной территории провинции Алеппо, где небольшая часть территории остается в руках джихадистов.





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