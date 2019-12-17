Сирийская армия отразила атаки боевиков в Идлибе и Алеппо

17.12.2019, 21:51, Новости дня

Войска Сирии отразили атаки террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, трое сирийских военных погибли, 25 получили ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Боренков сообщил, что с 05.00 до 12.45 произошло несколько атак у населенного пункта Мешерфа, в которых участвовали боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») и «Сирийской национальной армии». В нападении участвовали два танка и три БМП. Трое сирийских военных погибли. Еще 20 военнослужащих получили ранения. Сирийские войска уничтожили две БМП и один танк боевиков.

Примерно в 07.45 как минимум 30 террористов на пяти внедорожниках с пулеметами напали на сирийских военных у населенного пункта Мелькия. Боевикам не удалось прорваться, пятеро сирийских военных пострадали, уничтожены три автомобиля террористов, передает ТАСС.

Во вторник резко обострилась ситуация в окрестностях провинции Идлиб. При этом бои возобновились на формальной территории провинции Алеппо, где небольшая часть территории остается в руках джихадистов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американский сенат снял эмбарго на поставки оружия Кипру, введенное еще в 1987 году. Это очередной обостряющий отношения с Турцией шаг Америки. Вообще, градус напряженности между ними растет и во многом синхронизирован со все более обостряющейся борьбой за европейский газовый рынок. Сегодня именно эта борьба определяет конфигурацию большинства конфликтов по всему европейскому периметру. Конфликт вокруг поставок […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика