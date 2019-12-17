Космонавт назвал главную угрозу для человечества

Конфликты между людьми и странами являются главной «катастрофой» для человечества, сообщил космонавт, герой РФ Геннадий Падалка.

«Я очень много проработал в различных международных программах, в том числе в проекте МКС, где работают 15 государств… Когда мы возвращаемся на Землю, нас часто спрашивают о том, насколько за столь продолжительное время, пока мы летаем по орбите, меняется сам облик Земли, какие это изменения, спрашивают об угрозах, скажем так, какие катастрофы планетарного масштаба», – приводит РИА «Новости» слова космонавта, который сейчас находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала РФ и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.

Он рассказал, что «многие думают, что это может быть изменения климата, глобальное потепление или похолодание, а может быть это экологические катастрофы, вызванные нашей техногенной деятельностью, Я вас уверяю, и это знают все космонавты и астронавты, это ни первое, ни второе».

«Основная проблема – это конфликты между людьми, между странами на Земле. Мы, летая там в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле», – отметил Падалка, подчеркнув схожесть между космосом и туристической индустрией. По его словам, туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и этим он «улучшает мир».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов призвал строить отношения РФ и США на примере партнерства в космосе.

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