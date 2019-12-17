Здоровье: О загадочной точке G

О точке G у женщин много говорят и спорят. Кто-то уверяет, что она существует, другие убеждены в том, что это миф. Попробуем разобраться в деликатном вопросе с научной точки зрения.
Немного истории… В 1950 г. немецкий врач Эрнст Грэфенберг предположил наличие эрогенной зоны на передней стенке влагалища и особой жидкости, которая выделяется при ее стимуляции . Впоследствии Джон Перри и Биверли Уипл назвали эту зону в честь ученого — точкой G.
Данная зона находится на глубине 2,5-7,5 сантиметра, за лобковой костью и уретрой. Грэфенберг считал ее аналогом предстательной железы у мужчин. Но были проведены клинические исследования, которые опровергли существование этой зоны, как отдельного органа.
Сама же чувствительность внутри влагалища невысокая, что связано с наличием единичных нервных окончаний. Больше всего нервных окончаний, как известно, в области малых половых губ и клитора.
Ближе ко входу во влагалище мочеточник окружают парауретральные железы, стимуляция которых через переднюю стенку влагалища и вызывает определенные ощущения.
Ученые продолжают спорить о наличии точки G у женщин. Сложность доказательств существования данной зоны обусловлена субъективной оценкой женщин, участвующих в исследованиях, то есть только их личными ощущениями.
В настоящее время получило некую популярность процедура по введению гиалуроновой кислоты в область точки G, обещающая повышение чувствительности при половом акте, но пока мало реальных отзывов пациенток об эффективности данного метода.
Источник: Самое актуальное в медицине
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