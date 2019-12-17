Володин: Некоторые страны тянут ПАСЕ в прошлое

Важно, чтобы ПАСЕ была местом для дискусии, чтобы свою точку зрения могла высказать каждая делегация, обратился Володин к председателю организации. Главное – отстаиватать возможность высказывать разные мнения, согласилась она.

На встрече законодателей зашла речь о сохранении исторической памяти. Володин попросил коллегу взять этот вопрос на контроль. Необходимо хранить память о тех, кто избавил мир от фашизма, подчеркнул спикер Госдумы. Он напомнил, что за избавление от «коричневой чумы» свои жизни отдали 27 миллионов граждан СССР.

«Мы должны сделать все для того, чтобы их память жила и чтобы их не растоптали как в прямом смысле, так и в переносном, учитывая, что мы сталкиваемся с актами вандализма, когда памятники, могилы разрушают. Это недопустимо. В этом вопросе мы будем последовательны и непримиримы», – сказал председатель нижней палаты.

Глава ПАСЕ согласилась со спикером Госдумы. «В свете того, что осуществляются нападки на историю, особенно важно внимательно следить за тем, как преподается история во всех государствах – членах Совета Европы», – сказала она.

Говоря о ситуации в организации, Вячеслав Володин обратил внимание на поведение некоторых стран. По словам спикера, они тянут ПАСЕ назад. Среди них – страны Прибалтики, Польша, Грузия и Украина, сказал председатель нижней палаты.

«Они хотят жить за счет кого‑то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия – за счет поставок в Россию своего вина», – пояснил законодатель.

Он напомнил о недавних антироссийских провокациях в Грузии. Должны быть принесены хотя бы элементарные извинения, подчеркнул председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин пригласил Лилиан Мори Паскье приехать в Россию в следующем году. Также спикер провел для коллеги экскурсию по зданию Госдумы на Охотном Ряду.

Россия вернулась к работе в ПАСЕ в июне, когда организация приняла резолюцию о подтверждении полномочий нашей страны. Права российской делегации были восстановлены в полном объеме.

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