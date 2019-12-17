Автомобили Volvo в РФ подорожают из-за утилизационного сбора

Шведская компания Volvo объявила о скором времени стоимости на свои автомобили в России.

В частности, с 2020 года вся техника станет дороже на 30-110 тысяч рублей. Однако причина состоит не в одностороннем решении бренда, а из-за внесенных изменений в законодательство, регулирующегося вопросы утилизации техники. Таким образом, большинство зарубежных машин в 2020 году станут дороже, в зависимости от пожеланий производителей.

Наибольший прирост в цене отмечается в отношении кроссовера Volvo XC60, который получит прайс на 110 тысяч рублей дороже. Вместе с тем стартовый ценник на автомобиль достиг 3,47 млн рублей. Наименьшее удорожание относится к универсалу Cross Country, который станет дороже на 30 тысяч рублей.

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