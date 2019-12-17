Автомобили Volvo в РФ подорожают из-за утилизационного сбора

17.12.2019, 21:30, Новости дня

Шведская компания Volvo объявила о скором времени стоимости на свои автомобили в России.

В частности, с 2020 года вся техника станет дороже на 30-110 тысяч рублей. Однако причина состоит не в одностороннем решении бренда, а из-за внесенных изменений в законодательство, регулирующегося вопросы утилизации техники. Таким образом, большинство зарубежных машин в 2020 году станут дороже, в зависимости от пожеланий производителей.

Наибольший прирост в цене отмечается в отношении кроссовера Volvo XC60, который получит прайс на 110 тысяч рублей дороже. Вместе с тем стартовый ценник на автомобиль достиг 3,47 млн рублей. Наименьшее удорожание относится к универсалу Cross Country, который станет дороже на 30 тысяч рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американский сенат снял эмбарго на поставки оружия Кипру, введенное еще в 1987 году. Это очередной обостряющий отношения с Турцией шаг Америки. Вообще, градус напряженности между ними растет и во многом синхронизирован со все более обостряющейся борьбой за европейский газовый рынок. Сегодня именно эта борьба определяет конфигурацию большинства конфликтов по всему европейскому периметру. Конфликт вокруг поставок […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика