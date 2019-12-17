Советник президента Польши назвал смехотворными претензии к РФ по Крыму

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Витольд Модзелевский в своей новой книге назвал американцев болванами, а претензии к РФ по поводу Крыма – смехотворными, пишет Gazeta Prawna.

«Подвергаясь унижениям и оскорблениям со стороны наших «стратегических партнеров», которые активно пользуются тем, что мы оказались в политической изоляции и сделали ненависть к РФ частью официального курса, Польша отказывается от участия в международной политике. За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», – передает слова Модзелевского «ИноСМИ».

Он также добавляет, что поляки «выставили себя идиотами», покупая за миллиарды списанные вооружения у США. Говоря об израильских политиках, советник Анджея Дуды пишет: «Они специально бьют нас по морде, чтобы мы отплатили тем же самым, дав им возможность заявить о «польском антисемитизме».

Центральной темой книги «Польша – Россия. 1919 год: размышления о прошлых столетиях» стали российско-польские отношения. По мнению профессора, есть те, кто наживается на глупости поляков и пугает их «угрозой».

«Мы знаем, кого выставляют дьяволом: «путинскую Россию». Она нам «угрожает», значит, нам нужно вооружаться, но сами произвести оружие мы не можем, нам следует купить его у наших верных друзей (ведь дружба требует жертв). Интересно, кто из политиков на самом деле парализован страхом перед Москвой, а кто боится ее за вознаграждение?» – пишет Модзелевский.

Он также резко высказался относительно претензий Польши к РФ по поводу Крыма.

«Наши протесты против «аннексии Крыма», которую «никогда не признает» польское руководство, выглядят смехотворными и напоминают жалобы обманутого ребенка: мы позволили обвести себя вокруг пальца, и от этого нам очень плохо», – отметил профессор.

Дуда ранее в декабре заявил, что РФ не является врагом НАТО. Он подчеркнул, что РФ является соседом Польши, с которым Варшава не всегда согласна.

Президент Владимир Путин отмечал, все прекрасно понимают, что РФ ни на кого не собирается нападать, а миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.





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