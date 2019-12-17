Производство легковых автомобилей в РФ в ноябре упало на 20%

В ноябре в РФ зафиксировали снижение объемов производства легковых автомобилей.

Всего за минувший месяц отмечается около 100 тысяч выпущенных автомобилей, однако за аналогичный промежуток прошлого года эта цифра составляла на 19,5 процентов больше. Также специалисты подсчитали, что за 11 месяцев текущего года на отечественных предприятиях произвели около 1,4 миллиона машин, что на 2 процента меньше, чем годом ранее.

Следует отметить, что в ноябре стартовало производство в северной столице обновленного поколения кроссовера Toyota RAV4. Японская марка инвестировала порядка 4,8 миллиардов рублей для модернизации производственной линии, благодаря чему и стало возможным стартовать локальное производство Toyota RAV4.

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