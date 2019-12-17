Производство легковых автомобилей в РФ в ноябре упало на 20%

17.12.2019, 21:30, Новости дня

В ноябре в РФ зафиксировали снижение объемов производства легковых автомобилей.

Всего за минувший месяц отмечается около 100 тысяч выпущенных автомобилей, однако за аналогичный промежуток прошлого года эта цифра составляла на 19,5 процентов больше. Также специалисты подсчитали, что за 11 месяцев текущего года на отечественных предприятиях произвели около 1,4 миллиона машин, что на 2 процента меньше, чем годом ранее.

Следует отметить, что в ноябре стартовало производство в северной столице обновленного поколения кроссовера Toyota RAV4. Японская марка инвестировала порядка 4,8 миллиардов рублей для модернизации производственной линии, благодаря чему и стало возможным стартовать локальное производство Toyota RAV4.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. Об этом 18 декабря ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика