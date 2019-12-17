Опубликовано фото живой Аллы Вербер

Информация о том, что фэшн-директор ЦУМа скончалась, появилась этим летом. По официальным данным, женщине стала плохо после посещения ресторана на отдыхе заграницей. Как позже
показала экспертиза, причиной смерти стал менингококковый сепсис.
Ее похоронили в закрытом гробу в Торонто, где она прожила часть своей
жизни.
Правда, теперь в сети появилось ее фото – еще живой и невредимой. Оно было сделано примерно за месяц до кончины знаменитости. Стоит заметить, что Алла прекрасно разбиралась в моде и всегда подбирала для себя наряды, выгодно подчеркивающие достоинства ее фигуры. Нередко она делилась с подписчиками советами по подбору одежды.
На снимке она предстала в одном из любимых платьев. Родные Вербер, кто сейчас ведет ее страницу, подписали пост так: «Одеваюсь я минут за десять, поскольку давно нашла свой стиль —
назовем его условно «истинная итальянка». Так что едва ли вас удивит,
что у меня около ста платьев Dolce & Gabbana» – Алла Вербер». (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)
Поклонники в свою очередь, отдавая дань памяти почившей знаменитости, отметили, что наряд ей невероятно шел. Цветастое платье прекрасно подчеркнуло линию талии Аллы, а также пышные бедра и большую грудь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. Об этом 18 декабря ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Госдума в первом чтении одобрила отмену экзамена по русскому языку для украинцев и белорусов / 12 декабря
- От заявления Зеленского о расследовании дела Burisma и вмешательства в американские выборы «зависело все» – Тейлор / 22 октября
- Минэнерго Украины отвергло новые предложения «Газпрома» о контрактах на транзит газа / 19 ноября
- В «Лизе Алерт» объяснили недоверие к информации от родственников пропавших людей / 15 ноября
- Порошенко начал переоформлять Roshen на сына / 7 ноября
- Украинская журналистка устыдилась Зеленского / 27 октября
- Беслана Арашукова, кузена бывшего сенатора Рауфа Арашукова, арестовали на два месяца по делу о хищении газа у «Газпрома» / 24 октября
- Позиция Госдепа по С-400 для Турции возмутила Сенат США / 23 октября