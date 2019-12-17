Опубликовано фото живой Аллы Вербер

Информация о том, что фэшн-директор ЦУМа скончалась, появилась этим летом. По официальным данным, женщине стала плохо после посещения ресторана на отдыхе заграницей. Как позже

показала экспертиза, причиной смерти стал менингококковый сепсис.

Ее похоронили в закрытом гробу в Торонто, где она прожила часть своей

жизни.

Правда, теперь в сети появилось ее фото – еще живой и невредимой. Оно было сделано примерно за месяц до кончины знаменитости. Стоит заметить, что Алла прекрасно разбиралась в моде и всегда подбирала для себя наряды, выгодно подчеркивающие достоинства ее фигуры. Нередко она делилась с подписчиками советами по подбору одежды.

На снимке она предстала в одном из любимых платьев. Родные Вербер, кто сейчас ведет ее страницу, подписали пост так: «Одеваюсь я минут за десять, поскольку давно нашла свой стиль —

назовем его условно «истинная итальянка». Так что едва ли вас удивит,

что у меня около ста платьев Dolce & Gabbana» – Алла Вербер». (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)

Поклонники в свою очередь, отдавая дань памяти почившей знаменитости, отметили, что наряд ей невероятно шел. Цветастое платье прекрасно подчеркнуло линию талии Аллы, а также пышные бедра и большую грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alla Verber (@verberalla) 16 Дек 2019 в 8:09 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. Об этом 18 декабря ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также […]