«Серебренников и Апфельбаум подвижники, которых нужно беречь»

Показания бывшего министра культуры Александра Авдеева по делу «Седьмой студии»: протокол.

В распоряжении редакции «Новой газеты» оказался эксклюзивный документ, предъявленный стороной защиты 16 декабря на очередном слушании по делу «Седьмой студии». Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев дал показания, которые относятся ко времени, когда он был министром культуры РФ. Суд отказался приобщить его к делу. Публикуем протокол опроса с минимальным сокращением.

ПРОТОКОЛ ОПРОСА

Александр Авдеев: <…> По существу заданных адвокатом Карпинской К.С. вопросов могу пояснить следующее.

С мая 2008 по май 2012 года я являлся Министром культуры Российской Федерации и возглавлял вверенное мне Министерство культуры Российской Федерации.

Вопрос: Знаете ли Вы обвиняемых по уголовному делу: Серебренникова К.С., Малобродского А.А., Апфельбаум С.М., Итина Ю.К. Имеются ли у Вас основания для их оговора или неприязненного отношения?

— Я знаю Серебренникова Кирилла Семеновича и Апфельбаум Софью Михайловну лично. Остальных лично не знаю. Оснований для оговора нет.

Вопрос: Что Вам известно о проекте «Платформа»? Когда и в связи с чем было получено Распоряжение Президента Российской Федерации о подготовке проекта «Платформа»?

— Проект «Платформа» был впервые упомянут Серебрениковым на встрече художественных руководителей основных российских театров с президентом Медведевым, среди прочего говорили о важной проблеме привлечения в театр молодежного зрителя. Театральные деятели с горечью говорили, что молодежь редко посещает классику, молодежный зритель, к сожалению, предпочитает эстрадные спектакли и музыкальные концерты, теряя интерес к драматическому театру, причиной этому является специфика формирования культуры и интеллекта людей, связанной с внедрением интернета и информационных потоков. Начиная с 90-х годов формирование интеллекта поколения 90х шло не на базе семьи, школы и культуры, гражданского общества, а в основном через информационные потоки интернета. Отсюда ослабление восприятия нравственных ценностей, смыслов жизни и жизненных приоритетов. Говоря о роли театра в воспитании молодежи, Серебренников отмечал необходимость подобрать такие новые театральные формулы и приемы, которые смогут привлечь молодежь в зрительные залы и погрузить их в богатство национальной и мировой театральной культуры. Эти выводы поддержали руководители всех российских театров, собравшихся у Президента.

Вопрос: Кто в Министерстве культуры занимался подготовкой распорядительных документов для проекта «Платформа»?

— Этой подготовкой занимались два заместителя министра П.В. Хорошилов и Е.Э. Чуковская.

Вопрос: Проводились ли Министерством культуры РФ ранее подобные авторские проекты?

— На моей памяти нет.

Вопрос: Была ли форма проведения проекта «Платформа» и готовящиеся распорядительные документы новыми для Министерства культуры?

— Это была новая форма, но я, как министр, неоднократно поднимал в Правительстве вопрос о необходимости увеличения финансирования культуры в период кризисов. Мы подчеркивали, что несмотря на состояние экономики духовная жизнь людей должна развиваться и быть богаче. В пример приводил Францию, когда за 2 -3 года до этой субсидии в разгар кризиса французской экономики Президент Франции выделил большую субсидию французской культуре, чтобы она могла легче выжить в кризис, сохранить высокий уровень и искать новые формы творчества.

Хочу также отметить, что культура в РФ недофинансируется. По стандартам ЮНЕСКО на культуру необходимо направлять 2,5-3 процента бюджета. В РФ на культуру идет 0,85 процента.

Культура не менее, а даже более важна, чем экономика, транспорт и другие области, потому что именно она формирует интеллект человека. В мире есть страны, в которых уровень жизни высок, а культурной жизни никакой, РФ такая перспектива не нужна.

Поиск новых форм театрального дела является одной из отличительных форм Кирилла Серебренникова, и готовя проект «Платформа» на уровне Министерства культуры мы понимали государственную важность этого эксперимента.

Вопрос: Возможно ли было на первоначальном этапе согласований прогнозировать точное количество мероприятий на проекте «Платформа»?

— Логика планирования мероприятий должна сочетаться с процессом финансирования. Первый этап касался только конца 2011 и 2012 годов.

Вопрос: Участвовали ли Вы в мероприятиях проекта «Платформа»?

— Я был на открытии, выступал с приветственной речью. Отмечаю, что речь идет не о рядовом событии, а важном эксперименте для всего театрального дела страны. Его итогом должен был стать возврат молодежного зрителя в российский театр и разработка новых форм и методики, позволяющие это сделать.

Вопрос: Как Вы считаете, были ли выделенные денежные средства в размере 210 млн рублей адекватной суммой.

— Это стоимость одного спектакля в Большом театре с декорациями и костюмами или создание одного-двух художественных фильмов.

Вопрос: Интересовались ли Вы ходом реализации проекта «Платформа»?

— Я интересовался, однако в мае 2012 я прекратил работать в должности Министра культуры и перешел на работу в МИД. Я отслеживал ход постановок спектакля «Сон в летнюю ночь», «Отморозки», «История солдата» с Викторией Исаковой в главной роли.

Вопрос: Знаком ли Вам П.В. Хорошилов, кем он работал в Министерстве культуры РФ? Что входило в его должностные обязанности? Занимался ли он согласованием проекта распоряжения Президента по итогам встречи с деятелями культуры от 24 марта 2011 года с Министерством юстиции и Министерством финансов касательно проекта «Платформа»?

Павел Владьевич Хорошилов известный деятель российской культуры, практически всю жизнь проработал в этой сфере. В начале 2000 годов был заместителем директора Департамента культуры аппарата правительства России, и я лично пригласил его вернуться в Министерство культуры в качестве моего заместителя. И о совместном сотрудничестве не жалею. В тот период, по распределению обязанностей между заместителями министра он курировал российские театры.

Вопрос: Знакома ли Вам Е.Э. Чуковская, кем он работала в Министерстве культуры РФ? Что входило в его должностные обязанности? Занимался ли он согласованием проекта распоряжения Президента по итогам встречи с деятелями культуры от 24 марта 2011 года.

— Екатерина Эдуардовна известный деятель российской культуры. Она одна из лучших юристов РФ по авторскому праву, ранее работала Заместителем председателя правления «Госкино», затем заместителем Министра культуры, придя в Министерство попросил остаться в Министерстве. Она курировала в Министерстве все юридические вопросы, в том числе и вопросы правильного юридического оформления субсидий.

Вопрос: Что для Министерства культуры РФ являлось критерием целевого использования денежных средств, выделенных для реализации проекта «Платформа».

— Выпуск и показ мероприятий.

Вопрос: Были ли достигнуты цели, для которых проводился проект «Платформа». Как Вы оцениваете результаты работы проекта «Платформа» за 3 года?

— С момента начала реализации проекта «Платформа» до моего ухода с должности Министра культуры (8 месяцев) я был полностью удовлетворен работой «Платформы». В дальнейшем итоговую оценку дало Министерство культуры в 2014 году, в лице ВРИО Министра Г.П. Ивлева, о том, что задачи, поставленные инициаторами проекта, можно считать решенными.

Вопрос: Как можете охарактеризовать Серебренникова К.С. и Апфельбаум С.М.?

— Считаю Кирилла Семеновича Серебренникова и Софью Михайловну Апфельбаум исключительно порядочными людьми, зная их лично и по работе никогда не поверю в обвинения в их адрес,

они не только известные деятели культуры, но и подвижники своего дела, которым нужно помогать и их беречь.

Опрашиваемый: Авдеев А.А.

Иные лица: Орешников Е.А

Опрос провел адвокат: Карпинская К.С.

Источник: Новая газета

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