Зеленский раскритиковал «нецивилизованные» протесты у Верховной рады

17.12.2019, 21:19, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу протестов у здания Верховной рады из-за законопроекта о продаже земли, заявив, что произошедшие столкновения – не путь цивилизованной страны.

«Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, … однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны», – написал Зеленский в Facebook.

Он также заявил, что украинцы должны научиться «уважать друг друга» и «жить вместе». Зеленский добавил, что власти вносят между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами.

«Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых «элит». Это я вам гарантирую», – подытожил Зеленский.

Напомним, участники митинга против продажи земли у здания Рады подрались с сотрудниками правоохранительных органов. Митингующие использовали деревянные предметы, камни и бутылки, правоохранители применили слезоточивый газ.

Пострадали 17 правоохранителей. 26 правонарушителей были задержаны, но практически сразу отпущены.



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