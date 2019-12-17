«В ожидании чуда»: Нюша ответила на вопрос о второй беременности

Вокалистка не так часто делится подробностями личной жизни,

как хотелось бы поклонникам. Певица мало говорит о муже и не показывает лицо

единственной наследницы.

Надо ли говорить, что свежее фото в «Инстаграм», на котором

знаменитость запечатлена с избранником, вызвало повышенное внимание

интернет-обывателей. В кадре супруги позируют на фоне по-новогоднему украшенной

Красной площади. Фанатов заинтриговала подпись под снимком.

«В ожидании чуда», – написала певица Нюша.

Поклонники решили, что вокалистка намекает на скорое прибавление

в семье. В комментариях они принялись напрямую спрашивать об этом. «Беременна что

ли?» – не удержалась обывательница. «Нет!» – коротко ответила знаменитость,

расстроив тем самым фанатов.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 17 Дек 2019 в 8:20 PST

Напомним, певица Нюша уже два года замужем за Игорем Сивовым.

В прошлом году вокалистка родила дочь Серафиму. Знаменитость

стала реже появляться на светских мероприятиях, однако от сцены не отказалась.

А недавно появилась информация, что вокалистка и ее супруг переехали в загородный дом.

Там, по мнению звезды, ее кровиночке будет комфортнее.

Отметим, что ранее Игорь Сивов признавался, что до встречи с

артисткой таких сильных чувств никогда не испытывал. «Сегодня я проснулся

утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к

которой адресованы мои искренние признания в любви…» – сообщил муж певицы Нюши.

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