«В ожидании чуда»: Нюша ответила на вопрос о второй беременности

17.12.2019, 21:18, Разное

Вокалистка не так часто делится подробностями личной жизни,
как хотелось бы поклонникам. Певица мало говорит о муже и не показывает лицо
единственной наследницы.

Надо ли говорить, что свежее фото в «Инстаграм», на котором
знаменитость запечатлена с избранником, вызвало повышенное внимание
интернет-обывателей. В кадре супруги позируют на фоне по-новогоднему украшенной
Красной площади. Фанатов заинтриговала подпись под снимком.

«В ожидании чуда», – написала певица Нюша.

Поклонники решили, что вокалистка намекает на скорое прибавление
в семье. В комментариях они принялись напрямую спрашивать об этом. «Беременна что
ли?» – не удержалась обывательница. «Нет!» – коротко ответила знаменитость,
расстроив тем самым фанатов.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 17 Дек 2019 в 8:20 PST

Напомним, певица Нюша уже два года замужем за Игорем Сивовым.
В прошлом году вокалистка родила дочь Серафиму. Знаменитость
стала реже появляться на светских мероприятиях, однако от сцены не отказалась.
А недавно появилась информация, что вокалистка и ее супруг переехали в загородный дом.
Там, по мнению звезды, ее кровиночке будет комфортнее.

Отметим, что ранее Игорь Сивов признавался, что до встречи с
артисткой таких сильных чувств никогда не испытывал. «Сегодня я проснулся
утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к
которой адресованы мои искренние признания в любви…» – сообщил муж певицы Нюши.



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