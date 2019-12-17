«В ожидании чуда»: Нюша ответила на вопрос о второй беременности

Вокалистка не так часто делится подробностями личной жизни,
как хотелось бы поклонникам. Певица мало говорит о муже и не показывает лицо
единственной наследницы.
Надо ли говорить, что свежее фото в «Инстаграм», на котором
знаменитость запечатлена с избранником, вызвало повышенное внимание
интернет-обывателей. В кадре супруги позируют на фоне по-новогоднему украшенной
Красной площади. Фанатов заинтриговала подпись под снимком.
«В ожидании чуда», – написала певица Нюша.
Поклонники решили, что вокалистка намекает на скорое прибавление
в семье. В комментариях они принялись напрямую спрашивать об этом. «Беременна что
ли?» – не удержалась обывательница. «Нет!» – коротко ответила знаменитость,
расстроив тем самым фанатов.
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Напомним, певица Нюша уже два года замужем за Игорем Сивовым.
В прошлом году вокалистка родила дочь Серафиму. Знаменитость
стала реже появляться на светских мероприятиях, однако от сцены не отказалась.
А недавно появилась информация, что вокалистка и ее супруг переехали в загородный дом.
Там, по мнению звезды, ее кровиночке будет комфортнее.
Отметим, что ранее Игорь Сивов признавался, что до встречи с
артисткой таких сильных чувств никогда не испытывал. «Сегодня я проснулся
утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к
которой адресованы мои искренние признания в любви…» – сообщил муж певицы Нюши.
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