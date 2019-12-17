Поргина после скандала с вечером памяти Караченцова покинула Россию

Если снова какое-нибудь скорбное событие не помешает, что концерт памяти состоится 27 января. Ожидается, что на сцену выйдут Инна Чурикова, Александр Розенбаум, Михаил Боярский, Дмритрий Харатьян, Валерия, Лариса Долина, Анастасия Макеева, Елена Суржикова, Глеб Матвейчук, балет Аллы Духовой «Тодес».

Будет даже маэстро Игорь Крутой! В одном из интервью Николай Петрович, правда, нелестно отозвался о творчестве композитора. Но вдова актера Людмила Поргина все-таки пригласила Игоря Яковлевича принять участие в концерте. Приходил он, кстати, и на похороны артиста.

Приглашена и певица Алла Пугачева. Уход Николая Караченцова она приняла как личную потерю и даже приезжала проститься с ним в театр. Правда, будет ли Примадонна петь или просто посидит в качестве почетного гостя в зале, пока неизвестно.

Ну а что же Людмила Поргина? Сразу после поминок по мужу в октябре она, как рассказали «Дни.ру» в ее окружении, улетела гулять по Парижу. А до 20-х чисел декабря будет греться в Дубае. Людмила Андреевна – женщина видная, состоявшаяся и состоятельная, так что может позволить себе отдохнуть красиво.

Сама она рассказывала, что Николай Петрович строго-настрого запретил ее горевать, убиваться, лить слезы. Мол, сам он будет там, где нет ни горя, ни страдания. Вот она и выполняет мужнин наказ.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Окт 2019 в 5:11 PDT

Напомним, Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября 2018 года в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил сутки до дня своего рождения.

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