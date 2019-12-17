Lexus заменит 5,0-литровый «атмосферник» новым мотором

Японская компания Lexus разрабатывает новый силовой агрегат с двойным наддувом.
В свою очередь, данная силовая установка будет применяться для спортивных модификаций автомобилей Lexus. Также указывается, что мотор станет преемником для используемого ранее атмосферного агрегата с объемом 5 литров. Первыми моделями с продвинутым двигателем станут автомобили, которые принимают в участие в гоночных соревнованиях.
Но в дальнейшем мотор также применять для автомобилей, которые выходят в массовые продажи. Пока подробности о силовой установке отсутствуют, но есть предположение, что двигатель получит объем 4 литра, а также его мощность составит около 600 л.с. Остальные данные об агрегате отсутствуют.
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