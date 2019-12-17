Мнение: На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступят под флагом СССР (спортивно-политический прогноз)





✔ Как и все нормальные люди, я был крайне огорчён политизированным и несправедливым решением WADA об отстранении России от соревнований на ближайшие четыре года.



Теперь нашей стране запрещено в течение четырех лет проводить международные турниры, участвовать в крупных соревнованиях смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе, сборная России не сможет выступать на них под своим флагом.

Ну что ж, подумал я, безвыходных ситуаций не бывает! И даже если вас проглотили, у вас всегда есть два выхода. И вот что, дорогие друзья, нам надо сделать.

До начала Олимпиады в Токио у нас ещё есть полгода, и за это время Министерству спорта совместно с Олимпийским комитетом России необходимо разработать законопроект о символике нейтральных спортсменов из нашей страны, выступающих на международных соревнованиях.

Не сомневаюсь, что в Госдуме он будет принят сразу в трёх чтениях, и в тот же день – подписан Президентом. Ибо дело – архиважное.

Какие основные положения будет содержать закон?

Самое главное – будет утверждён статус и название команды наших «нейтральных» спортсменов: самостоятельные стерильные спортсмены из России (сокращённо – СССР).

Соответственно, надпись «СССР» (без перевода на английский язык, много чести) наносится на все куртки, олимпийки и майки членов сборной команды.

Преимущественный цвет формы – красный. Обоснование: есть устоявшаяся традиция на международных соревнованиях именовать нашу сборную по хоккею «красной машиной» и эту традицию мы временно, до отмены решения WADA, распространяем на всю сборную.

Дальше – гимн. Гимн России использовать запрещено, поэтому будем использовать гимн СССР. Всё равно половина страны, услышав первые аккорды, запевает «Союз нерушимый республик свободных». Поэтому смело утверждаем советский гимн в качестве гимна команды самостоятельных стерильных спортсменов из России (СССР).

Теперь флаг. Флаг должен гармонировать с цветами формы команды и с гимном. Поэтому здесь без вариантов: красное полотнище с серпом и молотом. Возможно нанесение уточняющей надписи «СССР», для сомневающихся, неверящих своим глазам иностранцев.

Убеждён, что, так как все формальности будут соблюдены, функционеры WADA не найдут оснований не допустить нашу команду к участию в Олимпиаде.

Представил себе на минутку финал олимпийского волейбольного турнира, в котором встречаются сборные Бразилии и России.

Бразильцы – в жёлто-зелёном, наши – в красном.

Болельщики слева в будёновках и тельняшках с красными флагами дружно скандируют «Россия! Россия!», загорелые болельщики справа машут жёлтой и зелёной мишурой, танцуют ламбаду и что-то поют, остальные болельщики вежливо улыбаются, щурятся и настороженно поглядывают на будёновки.

Итак, решающий момент. Подача бразильцев! Аккуратный мягкий приём, великолепный пас и Дмитрий Волков вколачивает мяч в площадку бразильцев!

Это победа!!!

Российские болельщики неистовствуют, на трибунах ликование, слёзы радости! Волейболисты с надписями «СССР» на майках, обнявшись, прыгают на площадке огромным кольцом. Играет музыка, откуда-то сверху летит конфетти…

После этого – награждение. Наши волейболисты стоят с золотыми медалями на груди. Звучит гимн, выше других поднимается красный флаг. Российские болельщики поют гимн, бразильские плачут, остальные вежливо улыбаются и потихоньку пятятся к выходу.

Мне кажется, что такому выступлению наших олимпийцев будут рады все, и особенно – сотрудники отдела Госдепартамента США по физической культуре и спорту, больше известного как МОК.

P.S. Прошу считать данный текст официальным обращением в Министерство спорта России и Олимпийский комитет России для использования его в качестве законодательной инициативы.

Гамбит Вепря специально для проекта NewsPrice

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Источник: Конт

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