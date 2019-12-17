Посольство США в Украине осудило насилие на акциях под Радой

Посольство США в Украине осудило насилие на акциях протеста под Верховной Радой 17 декабря. Об этом говорится в заявлении дипучреждения в Facebook.

«Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады», –заявили дипломаты.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10157396885751936

17 декабря под Радой активисты устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения и установили палатки. Правоохранители заявили, что они установлены незаконно. В полиции сообщили, что активисты не подчинились требованиям правоохранителей, а вместо этого «устроили стычку, воспользовались дубинками и бросали камни». Полицейские применили слезоточивый газ и демонтировали палатки.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что полиция задержала 26 митингующих.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями.

Как сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, в акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения участвовали 500 человек. После столкновений под Радой в больницы обратились двое гражданских. 17 правоохранителей получили легкие повреждения: переломы пальцев, ссадины на лице, ожоги глаз из-за использования газа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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