Смерть преследует по пятам принца Гарри и Меган Маркл

Так стало известно, что в конце лета герцоги Сассекские чуть не погибли в авиакатастрофе. Конечно, обычно представители Британской короны тщательно скрывают все неприятные инциденты и стремятся поделиться новостями только о радостных событиях в жизни королевской семьи, однако инсайдеры никогда не прочь рассказать прессе неожиданные подробности.
В тот день принц Гарри и Меган Маркл вместе с трехмесячным сыном Арчи возвращались из
короткого путешествия в Ниццу, куда отправлялись на свадьбу друзей. Сам полет проходил спокойно, но ровно до того момента, как лайнер начал снижаться над аэропортом Лондона.
Внезапно, рядом с воздушным судном возник полуметровый квадрокоптер с видео-камерой. По всей видимости, кто-то хотел заснять летящих этим рейсом знаменитых пассажиров. К счастью, устройство пролетело в трех метрах от борта и не задело его. Стоит заметить, что в тот же день, когда члены королевской семьи возвращались домой, в том же аэропорту было отменено 36 рейсов из-за злополучного дрона.
«Если бы дрон ударился о
ветровое стекло, он бы убил или серьезно травмировал как минимум одного
из пилотов. Скорее всего, пострадали бы оба, тогда все пассажиры
разбились бы о землю. Тем более, никто из них даже не заметил, что рядом
летает какой-то предмет», – рассказал
бывший пилот Терри Тозер в разговоре с журналистами портала Express.
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