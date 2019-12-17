Обнародованы детали коварного заговора Собчак против Фадеева

По словам Олега Майами, не так давно ему позвонил представитель

Ксении Собчак. Певца пригласили учувствовать в неком проекте. Вокалист отметил, что

готовится «саботаж» против Максима Фадеева. В заговоре участвуют бывшие

артисты лейбла MALFA.

«Собчак готовит какой-то проект с Наргиз против Макса. Меня

на эту движуху звали. Я не знаю, наверное, они подключат еще и Темникову», —

сказал Олег Майами в ютуб-шоу «Ходят слухи».

Майами не стал скрывать, что к коварной телеведущей у него

есть личная неприязнь. Ксения Собчак говорила гадости у него за спиной. Вокалист напомнил журналистке, что та тоже начинала карьеру на шоу «Дом-2».

«Я встречался как-то с одной популярной певицей, а Собчак ее

подруга. И Собчак сказала: «Что за непородистый парень у тебя снялся в клипе?» Она всегда почему-то ко мне так относилась и отзывалась. Ксюша, ты вспомни, что

мы с тобой с одной точки сбора. Вспомни, где мы виделись, Ксюха!» – сказал певец.

Также в рамках интервью Олег Майами сообщил, что жалеет о

том, что когда-то поругался с Максимом Фадеевым. Артист отметил, что конфликт

начался из-за банальности: он сменил цвет волос, а продюсеру это не

понравилось. Разгорелся скандал. Между Максимом и Олегом в тот момент

возникло недопонимание, всему виной менеджер, который руководил лейблом в отсутствии

Фадеева. Управляющий плел интриги, преследуя собственные интересы.

На волне конфликта Олег Майами примкнул к вокалистке Наргиз

Закировой. Артистка тоже была недовольна работой лейбла MALFA.

«Она меня подбила на саботаж. Я особо не разбирался, в чем

там конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен, как он может

отреагировать на мои слова, как его семья на это отреагирует. Я был накручен и

начинал поддерживать Наргиз», – вспомнил Олег Майами.

После того, как контракт с Максимом Фадеевым был расторгнут,

певец пытался привлечь к себе внимание публики. Преследуя эту цель, вокалист нападал

на продюсера. Сейчас Олег жалеет о своем поведении. Он поздно понял, что

ведет себя отвратительно.

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