Звездные подруги поздравили Оксану Федорову с 42-летием

Оксана Федорова отмечает свое 42-летие, однако до последнего момента держала в тайне это событие. Тем не менее звездные подруги напомнили модели о празднике.

Знаменитость не любит выставлять напоказ личную жизнь и сегодня не сделала исключения. Оксана Федорова решила не упоминать о своем дне рождении, однако другие представители шоу-бизнеса не забыли ее поздравить. Виктория Лопырева разместила на своей странице в Instagram совместное фото с коллегой, в подписи к которому поздравила ее с 42-летием. Также певица Жасмин опубликовала кадр с именинницей. «Добра тебе, позитива, неиссякаемой энергии, удачи во всем!!!» — трогательно обратилась подруга к «Мисс России». Регина Мянник назвала ведущую передачи «Спокойной ночи, малыши» «благородной женщиной» и пожелала ей здоровья, счастья, а также любви в семье и радости от работы.

Сама Федорова в этот важный для нее день решила порадоваться достижениям дочери в балете. Модель поделилась с поклонниками роликом с отчетного выступления наследницы. «Дети блистали на сцене вместе с педагогами и даже родителями. Спасибо всем, кто готовил этот праздник», — высказалась артистка. Звезда подиумов состоит в браке с сотрудником администрации российского президента Андреем Бородиным. Супруги воспитывают 8-летнего Федора и 6-летнюю Елизавету.

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