Мнение: Депутатка проговорилась о «тюрьме народов»?

Не понимаю, а чего это отдельные представители народа накинулись на Ирину Гусеву, первого зампреда думского комитета по бюджету и налогам, экс-главу Волгограда, депутатку от «Единой России»?

Она же сказала чистую правду, когда сравнила малоимущих граждан с тунеядцами и заключенными, заявив, что их всю жизнь обеспечивает государство.

Дословно: «Ни одна страна в мире так не финансирует социальное обеспечение, как наша страна. Сейчас мы говорим о том, что, если прожиточный минимум получают люди, давайте процентную ставку ниже… Я, например, не согласна! Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили и так далее… Потом вышли из тюрьмы — и давайте им еще дадим полную возможность не платить налоги!».

Сама депутатка тоже почему-то обиделась, начала оправдываться, мол, «…политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом».

Не понимаю, чего оправдываться-то? Если врезала правду-матку! Это же правда, что в России сидят в тюрьмах и колониях не только те, кто отбывает наказание за преступление и находится за решеткой. В тюрьмах и колониях своих страхов, живут десятки миллионов россиян…

Еще 10 лет назад, 24 ноября 2009 года, за два дня до того, как меня отправили за решетку, обнародовал текст «Пандемия страха», в котором написал:

Простые люди боятся чиновников.

Чиновники боятся своих начальников.

Начальники боятся мэров и министров.

Министры и мэры бояться президентов и губернаторов.

Губернаторы и президенты боятся простых людей, прежде всего того, что простые люди перестанут бояться.

Это круговорот страха, масштаб которой — пандемический.

Панический страх перед чиновниками заставляет простых людей сидеть ниже воды, тише травы, не высовываться и выполнять указания чиновников. Иногда даже преступные указания (на тех же выборах не мэры с губернаторами фальсифицируют итоги голосования, а простые учителя, коммунальные, социальные и прочие работники….).

Панический страх чиновников перед своими начальниками заставляет их выполнять любые указания своих начальников. Иногда даже преступные указания…

Панический страх начальников перед мэрами и министрами заставляет их выполнять любые указания мэров и министров. Иногда даже преступные указания…

Панический страх мэров и министров перед губернаторами и президентами заставляет их выполнять любые указания губернаторов и президентов. Иногда даже преступные указания…

Панический страх губернаторов и президентов перед населением заставляет губернаторов и президентов культивировать страх населения перед чиновниками всех уровней. Потому что страх – самый главный ресурс управления населением и выжимания из населения всех соков. Именно пандемия страха – самая благоприятная среда для разгула коррупции и чиновнического беспредела. Потому что человек, который не боится, никогда не даст взятку и не будет терпеть чиновничий произвол…

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Чиновники, начальники чиновников, мэры и министры, президенты и губернаторы очень боятся тех, кто не боится их. Но этих они еще как-то терпят. А вот терпеть тех, кто мало того, что сам не боится, но готов и других «заразить» антистрахом , власть уже не может…. Высшее проявление этого «нетерпения» — возбуждение уголовных дел за разжигание социальной розни в отношении социальной группы «власть».

отсюда

Десять лет прошло, а страха в стране, подозреваю, стало еще больше….

Так что права депутатка Ирина Гусева. Много в стране заключенных. При этом, заключенных, обитающих не за решеткой, а в тюрьмах и колониях своих собственных страхов, думаю, в десятки, если не в сотни раз больше, нежели арестантов, находящихся в колониях и тюрьмах системы ФСИН.

Фотография депутатки Ирины Гусевой отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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