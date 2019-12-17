Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение

На фоне разговоров о необходимости предоставления Донбассу особого статуса Владимир Зеленский представил общественности поправки в Конституцию о местном самоуправлении. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что они несут в себе угрозу как для жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и для украинцев.

«В очередной раз натура лицедея проявила себя в руководителе государства и под благовидным предлогом совершается попытка узурпации власти», – цитирует издание «Политнавигатор» Алексея Муратова. Он обратил внимание, что так называемый институт префектов, которые назначаются президентом, фактически позволяет Киеву блокировать любые попытки местного самоуправления вплоть до роспуска неугодных органов.

Также дополнительными инструментами, которые можно использовать для захвата единоличной власти на Украине, являются меры, исключающие из основного закона страны четкий перечень областей, а также возможность по изменению границ субъектов. Соответствующие полномочия появятся у Владимира Зеленского.

территориальные органы центральных органов исполнительной власти. Представителями государства в областях, округах и Киеве являются префекты. Состав офиса префекта формирует префект. Префект назначается и увольняется президентом Украины по представлению Кабинета министров. 3 pic.twitter.com/DBXB8Eunm6

— Наталия Вишнёвая (@tata3534363) December 17, 2019

А это значит, что те руководители областей, которые традиционно пользуются поддержкой населения, но находятся в контрах с Киевом, могут однажды увидеть, что их регион внезапно стал меньше или вовсе был расформирован. Руководствуясь подобными угрозами центральная власть сможет «вить веревки» из политиков на местах, смещать их и ставить полностью подконтрольных себе.

«Таким образом, вместо децентрализации – узурпация власти, вместо выполнения Минских договоренностей – подготовка ловушки для жителей Донбасса», – заключил Алексей Муратов.

Чтобы доказать, что эти обвинения не имеют под собой оснований и Владимир Зеленский не стремится захватить власть ему достаточно лишь выполнить минские соглашения в таком виде, в котором они были составлены и подписаны украинской стороной. Это же позволит наконец найти мирный выход из кризиса в Донбассе и приступить к решению актуальных проблем Украины.

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