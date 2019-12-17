Тимошенко сравнила Украину с Мадагаскаром и предрекла ей голод

17.12.2019, 20:58, Новости дня

Закон о продаже украинских земель приведет страну к голоду, сообщила бывший премьер-министр, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

По словам депутата, если рынок земли будет открыт, сельскохозяйственные угодья страны сразу же купят транснациональные корпорации.

«Эта земля будет скуплена большими монополиями. Нет значения – будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения», – сказала Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Политик подчеркнула, что в таком случае земля станет спекулятивным товаром и полностью перейдет во владение корпораций, которые не будут производить экологически чистые товары и перерабатывать отходы, как делают это фермеры.

«Они будут засыпать землю химикатами, как мы видим, во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем», – отметила Тимошенко.  

В последствии такая ситуация может грозить Украине голодом. Депутат привела в пример Мадагаскар, где сельхозугодья продали транснациональным корпорациям, из-за чего страна потеряла 86% своего леса, а также вышла в лидеры по числу голодающего населения.

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути», – подчеркнула Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель. Есть риски, что знаменитый украинский чернозем попадет в руки иностранцев. 



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