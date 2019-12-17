«Мусоросжигание должно применяться только в крайних случаях, а у нас 85% всех отходов будет сжигаться» — представитель Greenpeace о приравнивании мусоросжигания к переработке

Госдума приняла во втором чтении законопроект, признающий сжигание мусора переработкой, если при этом образуется тепловая или электрическая энергия. Ранее спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что он согласен считать сжигание мусора переработкой, так как в этом случае мусор превращается в электроэнергию и тепло.

В разговоре с The Insider медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Ирина Скипор объяснила, что РФ не нуждается в дополнительной электроэнергии, а сжигание мусора — это последняя из мер обращения с отходами.

Завтра будет третье чтение этого закона, и скорее всего депутаты его примут. И после этого благополучно уйдут на каникулы.

Приравнивание сжигания мусора к переработке означает следующее. Они говорят, что сжигаться будет только то, что неотсортировано, то есть весь мусор будет проходить предварительную сортировку. В наших условиях будет отсортировывать всего около 15% мусора, а 85% отходов будут считаться якобы прошедшими сортировку, и это будет сжигаться. Таким образом в печи заводов может попасть все, что угодно: в том числе и опасные отходы, вредное сырье. И выгоднее, когда на сжигание отправляется калорийное сырье, к которому относится пластик.

Важный момент в этой истории еще в том, что нам не нужна какая-то дополнительная энергия. Потому что в России вообще-то переизбыток электроэнергии, о чем есть официальные отчеты. Поэтому очень странно плодить то, чего у нас и так избыток. Это очень странная аргументация.

Еще одна проблема мусоросжигательных заводов состоит в том, что после сжигания образуется зола, и она имеет класс опасности выше, чем у обычного мусора. То есть для нее надо строить новые полигоны, которые будут еще опаснее, чем обычные свалки. А 30% от сжигания мусора — это все-таки не мало.

Нужно осознать, что работа мусоросжигающего завода не может быть полностью экологичной в силу того, что очень часто нужно менять фильтры. Это самое дорогое, что есть в мусоросжигательном заводе. Образуется зола.

И вообще мусоросжигание как технология должно применяться только в крайних случаях, потому что в России есть иерархия обращения с отходами. И по ней сначала главным приоритетом идет предотвращение образования отходов. То есть мы должны стараться снижать количество отходов, которые в принципе у нас появляются.

Этого можно достигнуть снижением количества одноразового пластика. Можно, например, чаще использовать многоразовую тару и так далее. После этого в иерархии идет многократное использование, потом — переработка. И одним из самых последних в этой системе идет сжигание мусора — уже того, который все-таки появился, который почему-то нельзя сдать в переработку.

Но мы можем вообще уйти от сжигания, просто добившись того, что все, что станет мусора, в какой-то момент можно будет переработать. Для этого нужно отказаться от материалов, которые сейчас не перерабатываются.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ. По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство. Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, […]