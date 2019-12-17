Rambler приступил к расторжению договора с Lynwood из-за дела Nginx

Rambler начал процедуру расторжения договора с кипрской компанией Lynwood Investments, которая с 2015 года защищает интересы Rambler. Именно по инициативе Lynwood было возбуждено уголовное дело против Nginx.

«Rambler Group приступила к процессу расторжения договора с компанией Lynwood. После этого мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой прекратить возбужденное ранее уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

После этого компания будет взаимодействовать с основателями Nginx и представителями F5 Networks, которая владеет Nginx.

12 декабря Rambler Group заявила, что имеет исключительные права на программное обеспечение Nginx, разработанное ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым. В тот же день в московском офисе компании Nginx прошли обыски, сотрудники полиции изъяли документы и технику. Кроме того, стало известно о возбуждении по обращению Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group, уголовного дела о нарушении прав в отношении Nginx.

Веб-сервер Nginx — одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами. В 2002 году бывший сисадмин Rambler Игорь Сысоев создал веб-сервер с открытым кодом, а в 2011 году основал компанию Nginx. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире. В этом году американская F5 Networks купила Nginx за $670 млн.

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