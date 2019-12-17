Как минимум 17 человек стали жертвами ударов правительственных войск Сирии при поддержке российской авиации по северо-западным регионам страны, которые контролируют повстанцы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей и свидетелей.

Два сотрудника местных спасательных служб сообщили агентству, что по меньшей мере четыре человека погибли и десятки были ранены, в результате бомбового удара по крупному рынку в городе Маасран. Размещенные в социальных сетях видеоролики подтверждают слова местных жителях, отмечает агентство. На них видно, как аварийные бригады вытаскивают обугленные тела вдоль усыпанных обломками улиц Маасрана.

Еще шесть мирных жителей погибли, когда удар был нанесен по городу Бдама. По словам сотрудника местной службы спасения Абдуллы аль-Халаби, еще пять человек были убиты в соседнем городе Тельманас в юго-восточной части провинции Идлиб. В результате воздушных ударов по нескольким деревням в этом районе погибли еще два человека, и двое были ранены.

Поддерживаемые Россией с воздуха правительственные силы наносили удары с воздуха по населенным пунктам, чтобы изматывать силы противника. До сих пор группы боевиков пресекали попытки правительства захватить местность, блокируя продвижение войск во внутренние сельские районы прибрежной провинции Латакия. Северо-западные территории страны, включая провинцию Идлиб, являются последним значительным участком сирийской территории, которую после восьми с половиной лет войны все еще контролируют повстанцы.

Сирийские государственные СМИ не сообщали о военных операциях сирийской армии или ее российского союзника в этих районах, отмечает Reuters.

Россия, которая поддержала президента Башара Асада против мятежников и исламистских боевиков, и Турция, долгое время поддерживавшая повстанцев, выступили в качестве одного из спонсоров соглашения об «деэскалации» конфликта в этом регионе в начале этого года, которое с тех пор пошло на спад, заключает агентство.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ. По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство. Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, […]