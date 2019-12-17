Во Франции более 600 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы, профсоюзы сообщают о 1,8 млн человек

17.12.2019, 20:57, Новости дня

Во Франции 17 декабря прошла третья общенациональная акция против пенсионной реформы. Об этом пишет «Новая газета».

По данным полиции, на улицы по всей стране вышли 615 тысяч человек, из них 76 тысяч — в Париже. В то же время профсоюз CGT оценил число манифестантов по всей Франции в 1,8 млн человек, из них в Париже — 350 тысяч.

Сегодняшние манифестации прошли относительно спокойно. В Париже участники акции прошли от площади Республики до площади Нации, распевая песни с призывами к революции, требуя «такой же пенсии, как у полиции». Также они призывали к смене режима и требовали отставки президента Макрона, которого они называют «президентом банкиров».

16 декабря верховный комиссар по вопросам пенсий Жан-Поль Делавуа ушел в отставку на фоне протестов. Он одновременно занимал посты в частных структурах, что запрещено законодательством.

Забастовка против пенсионной реформы началась по всей Франции 5 декабря. Больше всего проблем в связи с этим население испытывает из-за плохой работы общественного транспорта: работники государственной железнодорожной компании SNCF и парижской транспортной компании RATP являются одними из самых активных противников реформы. Она затрагивает их напрямую, отменяя 42 льготных пенсионных режимов.



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