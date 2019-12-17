Мнение: Ободрать Россию ради Тартуса

Отличная новость! Россия модернизирует Сирии (или себе?) порт Тартус. Потратить на это пока планируется $500 млн, что по нынешнему курсу составляет 31,3 млрд рублей.
Сущие пустяки. Примерно за те же деньги Медведев собирается поднять российское село (36 млрд рублей). К тому же, 500 млн планируется освоить за 4 года, а не за год. И в Тартусе у нас военная база, а в на селе — одни старики.
Правда, 31 млрд руб. — это больше 20 годовых бюджетов Тулуна, который полгода никак не удаётся восстановить после наводнения всей страной. И деньги на его спасение выделены вдвое меньшие, чем на реставрацию сирийского порта.
Но не это главное! Главное, чтобы хоть через 4 года в обновлённый Тартус мог войти наш пострадавший в боях и пожарах " Адмирал Кузнецов"!
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ. По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство. Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия и Япония разработают лунного робота / 14 декабря
- В мире: Как Швеция запугала русских / 25 ноября
- Путин раскритиковал финансирование первичного звена медицины / 31 октября
- Госдеп открестился от угрозы Помпео применить военную силу против Турции / 23 октября
- Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж. Ранее был принят закон об обмене осужденными / 15 ноября
- «Мисс Москва» заявила в полицию на короля Малайзии / 2 декабря
- В Конго пассажирский самолет упал на жилые дома. По меньшей мере 18 человек погибли / 24 ноября
- Нардеп Качура первым из «Слуги народа» прошел детектор лжи / 23 октября