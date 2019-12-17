Мнение: Ободрать Россию ради Тартуса

Отличная новость! Россия модернизирует Сирии (или себе?) порт Тартус. Потратить на это пока планируется $500 млн, что по нынешнему курсу составляет 31,3 млрд рублей.

Сущие пустяки. Примерно за те же деньги Медведев собирается поднять российское село (36 млрд рублей). К тому же, 500 млн планируется освоить за 4 года, а не за год. И в Тартусе у нас военная база, а в на селе — одни старики.

Правда, 31 млрд руб. — это больше 20 годовых бюджетов Тулуна, который полгода никак не удаётся восстановить после наводнения всей страной. И деньги на его спасение выделены вдвое меньшие, чем на реставрацию сирийского порта.

Но не это главное! Главное, чтобы хоть через 4 года в обновлённый Тартус мог войти наш пострадавший в боях и пожарах " Адмирал Кузнецов"!

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Источник: СерпомПо

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