Мнение: Купила себе альфонса!

У 61-летней Мадонны — новый любовник: 26-летний танцор. Посмотрите, вот он, стоя на балконе, обречённо обнимает тумбообразный торс бабушки.

Нет, ну а вы разве можете дать иное определение его обречённому виду?



Фото: Соцсети

Зато бабке Луизе Чикконе — приятно и весело. Купила себе очередную игрушку с членом и радуется. И не скрывает ведь этого, присмотритесь — чисто потребительская радость в её глазах.

Всё понимает. Здраво себя оценивает. Может себе позволить удовлетворителя её половых потребностей. И получает наслаждение от покупки.

Как же разительно всё-таки отличается её поведение от поведения наших баб!

Наша баба, если заводит молодого любовника, обязательно должна влюбиться в него в слюни и транслировать свою глупую влюблённость на весь мир. А ещё и доказывать окружающим, что молодой и красивый мужик с ней — по любви.

Да, по любви.

К деньгам. К комфорту. К крыше над головой.

Все это понимают, включая саму бабу. Однако наша баба, в отличие от Мадонны, жить с таким пониманием не может. Ей непременно нужно напялить розовые очки и поверить в сказку о том, что её старая тумбочка — ещё вполне себе факбл, что её ещё можно любить.

Нельзя.

И Мадонна это, кажется, понимает, за что ей, в отличие от всяких Лолит, Любок Успенских, Ксений Бородиных — большой респект.



Соглашайся, а то можешь и не дожить. Фото: Соцсети

Вызывает ли у меня уважение совокупление с большой разницей возраста? Нет, мне противно. Но уважаю ли я честность, в первую очередь перед собой? Да.

Я не верю в любовь молодого мужика к старой бабе, даже если это — Мадонна, не говоря уж о наших публичных курицах и самых обычных бабах, впустивших в свою жизнь альфонсов.

А вы верите в любовь в парах, в которых женщина — значительно старше мужчины? Хоть есть один пример такого, по-вашему?

Источник: Лена Миро

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