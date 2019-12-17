«Найди пять отличий»: показавшая реальные фото Водянова подставила Рудковскую

В минувшие выходные весь российский бомонд собрался на

благотворительном вечере. Прилетевшая в Москву модель Наталья Водянова

устраивала Baby Love Ball, призванный помочь детям с особенностями развития и

их семьям. Организовывать торжество помогала светская львица Яна Рудковская.

Отметим, что старания Натальи и Яны не прошли даром. Благотворителям

удалось собрать почти 700 тысяч евро.

По традиции все причастные к событию лица показали фото

с мероприятия в личных микроблогах. Особое внимание привлекли снимки

опубликованные в «Инстаграм» Рудковской и Водяновой. Одинаковые на первый взгляд

кадры при ближайшем рассмотрении разнились.

На фотографии, что размещена на странице Водяновой, у

продюсера лоснится кожа, овал лица нечеткий, имеется складка в районе подмышечной

впадины и очень крупная рука. В собственном аккаунте Яна Рудковская выглядит лет на

десять моложе. Куда-то исчезли брыли,

пропали несовершенства подмышек и «похудело» плечо. Получилось что-то наподобие

игры на внимательность: «Найди пять отличий». Судя по всему, опубликовав реальные кадры, Наталья подставила Яну.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 16 Дек 2019 в 8:26 PST

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 17 Дек 2019 в 7:49 PST

Отметим, что Яна Рудковская не единственная знаменитость,

злоупотребляющая ретушью. Ранее на фотошопе поймали Алену Водонаеву, которая обзавелась

третьей ногой. Ольга Бузова также не совсем честна со своей аудиторией. Поющая телеведущая,

редактируя собственные ягодицы, «задела» перила балкона.

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