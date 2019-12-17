Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100

17.12.2019, 20:44, Новости дня

Россия и Таиланд обсуждают поставку еще двух самолетов Sukhoi Superjet 100 в бизнес-комплектации, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

«Они заявляют еще дополнительно, может быть парочку возьмут», – передает его слова ТАСС.

Мантуров отметил, что речь идет о самолетах в бизнес-версиях.

Президент ОАК Юрий Слюсарь в июне заявил, что в конце 2019 года начнется поставка «Суперджетов» в Таиланд. В феврале сообщалось, что речь идет о шести самолетах.

Сейчас ВВС Таиланда уже эксплуатируют три российских SSJ-100.



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