Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100

Россия и Таиланд обсуждают поставку еще двух самолетов Sukhoi Superjet 100 в бизнес-комплектации, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
«Они заявляют еще дополнительно, может быть парочку возьмут», – передает его слова ТАСС.
Мантуров отметил, что речь идет о самолетах в бизнес-версиях.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в июне заявил, что в конце 2019 года начнется поставка «Суперджетов» в Таиланд. В феврале сообщалось, что речь идет о шести самолетах.
Сейчас ВВС Таиланда уже эксплуатируют три российских SSJ-100.
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