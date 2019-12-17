Захарова в связи со столкновениями у стен Рады указала на лицемерие ЕС

17.12.2019, 20:37, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, почему мировое правозащитное движение, а также главы МИД европейских стран не реагируют на ситуацию с дракой между митингующими и полицией в Киеве.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?», – написала Захарова в своем Facebook, имея в виду заявления европейской дипломатии во времена Майдана зимой 2013-2014 годов.

Ранее стало известно о том, что у здания Рады в Киеве участники митинга против продажи земли подрались с полицейскими. Митингующие бросали в сотрудников полиции деревянные предметы, камни и бутылки. В ответ полицейские распылили слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали 17 стражей порядка. 



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