Захарова в связи со столкновениями у стен Рады указала на лицемерие ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, почему мировое правозащитное движение, а также главы МИД европейских стран не реагируют на ситуацию с дракой между митингующими и полицией в Киеве.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?», – написала Захарова в своем Facebook, имея в виду заявления европейской дипломатии во времена Майдана зимой 2013-2014 годов.

Ранее стало известно о том, что у здания Рады в Киеве участники митинга против продажи земли подрались с полицейскими. Митингующие бросали в сотрудников полиции деревянные предметы, камни и бутылки. В ответ полицейские распылили слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали 17 стражей порядка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ. По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство. Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, […]