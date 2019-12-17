Частичное или полное пробуждение по ночам может служить провоцирующим фактором мигрени

Развитие мигрени часто обусловлено совокупностью разных факторов. Важное место среди них занимает прерывистый или фрагментированный сон, выяснили недавно специалисты из Бригама и женской больницы

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Из многочисленных клинических наблюдений стало понятно, что почти половина всех пациентов, страдающих мигренью, жалуется на плохое качество сна. Чтобы оценить взаимосвязь этих двух явлений, исследователи собрали группу из 98 пациентов, регулярно испытывающих мигренозные боли, и повесили им на запястье актиграф. Это устройство предназначено для измерения длительности периодов сна и бодрствования. Оказалось, что испытуемые, чей сон прерывался один или несколько раз за ночь, имели повышенные шансы стать жертвой мигрени на следующий день или даже через день. В будущем специалисты планируют измерить электрическую активность мозга у пациентов с мигренью во время сна.

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