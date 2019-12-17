Мнение: Нужно ли жалеть бывших.. убийц?

«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО. История с Соколовым продолжает набирать обороты. Причем никогда не ожидаешь, что историк выкинет (в переносном смысле) на этот раз. Сейчас в новостях пестрит новость о том, что он написал письмо из тюрьмы.

Переписка началась с того, что журналист Константин Придыбайло написал первый узнать, как себя чувствует историк и что он вообще думает по поводу случившегося.Соколов ответил, что не может прийти в себя от случившегося, сам в шоке. Работать не дают, морально тяжело.

Историк не чувствует, что все еще нужен людям, и попросил сторонников писать ему письма. Поддержка не повредит. «Только это меня может поддержать в это ужасное время…». Вот на этом моменте можно просто остановиться и немного в шоке постоять. Может, это я чего-то не понимаю, но неужели найдутся сторонники, которые будут писать ему письма. Разве на это пойдут адекватные люди? Скорее сокамерники чиркнут ему пару строк на салфетке.

«Действительно, то, что произошло со мной, словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить. Мне чудовищно тяжело, — пожаловался Соколов. — Но самое трудное то, что я не могу сейчас работать. Для этого нет условий, ведь для работы нужно много книг, архивы и т.д».

«Для меня главное, что я еще нужен людям. Только это меня может поддержать в это ужасное время…», — написал заключенный.

Ладно, работа и книги – это благое намерение, чтобы мозги собственные не засохли. Но куда поддержка? Это ли не верх наглости и инфантильности? Даже несмотря на то, что он хотел выплатить компенсацию семье девушки – это не отменяет того, что он сделал. А компенсацию он хотел выплачивать с продаж книги о погибшей, которую пишет Соколов.

К тому же, историк рассказал, что они с погибшей возлюбленной планировали свадьбу в следующем году. А сегодня опять хотел свести счеты с жизнью в СИЗО, но и в этот раз ничего не вышло.

Одна новость чуднее другой. В каждом действии Соколова проглядывается личный мотив, за которым стоит желание прощения его души, а также поддержка со стороны людей и объятия за совершенное им преступление.

Скорее всего, он реально не дружит с головой, или же сошел с ума в ходе следствия и жалости к себе. Ему осталось свернуться калачиком и пожалеть себя еще раз. Скорее всего, он так делает каждый вечер.

Источник: Достало

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