Оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2» отдали на подпись Трампу

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.

Документ уже одобрила Палата представителей. После получения одобрения от обеих палат американского парламента законопроект должен поступить на подпись Трампа, который выражал готовность подписать его сразу после принятия Конгрессом, передает ТАСС.

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Во вторник СМИ сообщили, что правительство Германии ожидает введения санкций против «Северного потока – 2» уже на этой неделе, готово ответить на них «конкретными мерами».

В частности, в ФРГ предлагали потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из США.

Западные СМИ писали в связи с санкциями против «Северного потока – 2», насколько эгоистичны США.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ. По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство. Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, […]