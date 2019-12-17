Рустам Солнцев назвал причину длительного молчания Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк борется с серьезным заболеванием не первый месяц, однако упорно молчит о своем состоянии. Рустам Солнцев считает, что настоящей причиной отказа комментировать ситуацию является нежелание актрисы показывать себя в плохом свете.

Уже вся страна знает, что у знаменитости проблемы со здоровьем, хотя мало кто понимает мотивы хранения этого в тайне. Коллеги и фанаты Заворотнюк советуют ее семье прервать молчание, тем самым положив конец различным слухам вокруг имени звезды, возникающих в течение длительного времени. Рустам Солнцев назвал настоящую причину молчания артистки и ее родственников. Блогер узнал эксклюзивные сведения у эксперта Елены Яриковой. Как оказалось, телеведущая не появляется на публике и не комментирует свое состояние, поскольку не хочет показывать себя в плохом свете. По словам психолога, такое поведение вполне естественно и подлежит объяснению.

«Женщина красивая, известная, состоявшаяся. Конечно, она не захочет показывать себя в таком состоянии», — отметила специалист. Согласно ее словам, у представителей шоу-бизнеса есть хейтеры, которых никто не хочет радовать подобными новостями. Члены семьи Заворотнюк называют ее сильной и мужественной личностью. Тем не менее Ярикова заявила: близкие преувеличивают, так как актриса в любом случае остается хрупкой женщиной.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ. По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство. Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, […]