Шнуров написал стихотворение о трезвых сварщиках

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о сварщиках, с которыми он познакомился на «Атоммаше» в Волгодонске.
Стихотворение, опубликованное в Instagram Шнурова, изобилует ненормативной лексикой.
«Чтобы трезвого увидеть сварщика/ В Волгодонск я метанулся пулей», – пишет музыкант.
В стихотворении сварщик «предстает в маске». Шнуров предполагает, что это для того, чтобы «не сочился запах алкоголя», однако рабочий «Атоммаша» оказался трезвым. Коля, как представился сварщик в стихотворении Шнурова, признается, что «мат способствует работе», платят ему 40 тыс. рублей.
В конце сварщик Коля жалуется Шнурову:
«Только опосля работы делать ***** (нечего),
Чтоб не пить мы беспробудно пашем
Хорошо, хоть ты сюда приехал.
Да, спасибо, в общем, Атоммашу».
Ранее сообщалось, что машиностроители завода по производству оборудования для АЭС «Атоммаш» (входит в Росатом) в Волгодонске провели мастер-класс по сварке для Шнурова, приехавшего на завод, чтобы посмотреть на «сварщика будущего».
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