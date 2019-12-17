Мнение: ДНР и ЛНР продолжат интегрироваться с Россией

17.12.2019, 20:25, Разное

По итогам оценки Нормандского саммита, а также нового закона о децентрализации Украины, ДНР и ЛНР заявили о том, что продолжат курс на интеграцию с Россией. Кроме того в ЛНР примут закон о государственной границе, который будет идентичен тому,который уже принят в ДНР.
Достаточно логичная реакция на действия Зеленского и его окружения, которые ясно показывают его

Источник: Colonel Cassad



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