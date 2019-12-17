«Неубиваемый» смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro дебютирует сразу с Android 10

Очередная новинка от южнокорейской группы компания Samsung, модель смартфона Galaxy Xcover Pro, дебютирует сразу с установленной на ней ОС Android 10. Устройство, которое уже прошло сертификацию Wi-Fi Alliance, позиционируется как «неубиваемое».

Новая модель смартфона будет включена в серию защищённых мобильных телефонов Galaxy Xcover, рассказал главред XDA Developers Мишал Рахман. С его слов, гаджет, которому присвоен номер SM-G715F, получит название Samsung Galaxy Xcover Pro и будет поставляться уже со свежей версией ОС Android 10. Дата дебюта новинки пока не указывается.

Модель смартфона прежде уже замечали в базе данных GeekBench, подтвердившей информацию о наличии в ней Android 10, а также об однокристальной системе Exynos 9611 и о 4 Гб ОЗУ.

Модель Xcover Pro можно отнести к среднему уровню. Эксперты полагают, что девайс может оказаться даже чуть более простым, чем презентованный полтора месяца назад Xcover FieldPro.

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