Ольга Бузова не считает себя обычной звездой

Ольга Бузова часто становится жертвой травли со стороны интернет-пользователей. Вот и на этот раз ситуация повторилась, поскольку певица заявила, что не считает себя обычной звездой.

Знаменитость снова подверглась критике после того, как она начала переписываться с фолловерами в Instagram. У Ольги Бузовой спросили, почему она так и не захотела увеличить себе грудь, ведь многие ее коллеги уже давно это сделали. Кто-то из подписчиков написал, что обычно представители шоу-бизнеса увлечены модной тенденцией. В ответ телеведущая гордо заявила: она не считает себя обычной звездой. Этим высказыванием Бузова поставила себя выше других артистов.

Подписчики как всегда разделились на 2 лагеря. Согласно мнению одних, исполнительнице действительно нужна пластическая операция на бюсте. Другие поддержали естественную красоту. Сама звезда «Дом-2» часто говорила: если бы она желала увеличить грудь, то давно бы это сделала.

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