Ольга Бузова не считает себя обычной звездой

17.12.2019, 20:21, Разное

Ольга Бузова часто становится жертвой травли со стороны интернет-пользователей. Вот и на этот раз ситуация повторилась, поскольку певица заявила, что не считает себя обычной звездой.
Знаменитость снова подверглась критике после того, как она начала переписываться с фолловерами в Instagram. У Ольги Бузовой спросили, почему она так и не захотела увеличить себе грудь, ведь многие ее коллеги уже давно это сделали. Кто-то из подписчиков написал, что обычно представители шоу-бизнеса увлечены модной тенденцией. В ответ телеведущая гордо заявила: она не считает себя обычной звездой. Этим высказыванием Бузова поставила себя выше других артистов.

Подписчики как всегда разделились на 2 лагеря. Согласно мнению одних, исполнительнице действительно нужна пластическая операция на бюсте. Другие поддержали естественную красоту. Сама звезда «Дом-2» часто говорила: если бы она желала увеличить грудь, то давно бы это сделала.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Причиной задержания около 40 израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами, сообщают СМИ. По информации телеканала «РЕН ТВ», задержанные иностранцы не имели разрешения на въезд и временное пребывание в России. Для получения необходимых документов им нужно было до вылета обратиться в российское консульство. Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика