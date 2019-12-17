Автоновости: В Россию привезут обновленный кроссовер Honda CR-V

Продажи марки Honda на российском рынке практически незаметны на фоне конкурентов. Несмотря на это, японцы все-таки пытаются поддерживать модельный ряд в актуальном состоянии — в частности, россиянам предложат обновленный CR-V.

Низкие объемы продаж автомобилей Honda в России не помешают японскому бренду исправно обновлять модельный ряд. Как сообщили "Автостату" в российском представительстве марки Honda, компания собирается вывести на наш рынок недавно обновленный кроссовер CR-V. Правда, поклонникам "Хонды" придется подождать, поскольку запуск новинки запланирован лишь на вторую половину 2020 года.

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Цены, как обычно, не обещают быть доступными. Даже сейчас импортируемый в РФ кроссовер продается по стартовой цене от от 2 134 900 рублей, а обновленный будет, наверняка, еще чуть дороже.

Кстати, моторная гамма российского "рестайла" CR-V будет отличаться от глобальной. Ведь, к примеру, в США кроссовер полностью перевели на двигатель 1,5-турбо и его гибридный вариант, тогда как в Россию по-прежнему будут поставлять проверенные атмфосферники 2,0 л (150 л.с.) и 2,4 л (186 л.с.).

С косметической точки зрения рестайлинг Honda CR-V сводится к появлению нового бампера и хромированного декора на кузове. Кроме того, Honda CR-V оснастили доработанной LED-оптикой (задние фонари стали тонированными) и новыми колесными дисками, а в салоне появилась модернизированная центральная консоль с беспроводной зарядкой для гаджетов и портами USB.

Кстати, позитивные новости есть и в отношении большого 7-местного кроссовера Honda Pilot. Представительство "Хонды" продлило российское ОТТС для этого автомобиля, так что, вопреки слухам, прямой конкурент Teramont и Highlander еще поживет в России. Его стоимость сегодня стартует с 3 214 000 рублей.



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