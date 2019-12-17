Прилепина навечно заблокировали в соцсети «ВКонтакте» за помощь Донбассу

17.12.2019, 20:19, Новости дня

Писатель Захар Прилепин рассказал о блокировке его страницы в социальной сети «Вконтакте» из-за сбора гуманитарной помощи для Донбасса.

«Сегодня у меня заблокировали мою страницу ВКонтакте, как сообщила администрация, НАВСЕГДА. За сборы гуманитарки на Донбасс. Администрация намекнула, что цели у меня не вполне благотворительные. Я так понял, смысл в том, что я на войну и наемников собирал – в этом беда?», – написал Прилепин на своей странице в Facebook.

Писатель поинтересовался, кто принимает решения о блокировке страницы в соцсети. При этом он добавил, что благодаря Facebook смог помочь многим людям.

«Дорогой Марк Цукерберг (основатель Facebook, – прим. ВЗГЛЯД). Благодаря вашей площадке мне и моей команде удалось помочь тысячам людей. Десяткам – в буквальном смысле спасти жизнь. Накормить – десятки тысяч. К сожалению, не все площадки столь демократичны, как Ваша. Низкий Вам поклон от всего Донбасса», – добавил Прилепин.

Захар Прилепин создал благотворительный «Фонд Захара Прилепина», который оказывает помощь жителям Донбасса.

Ранее писатель заявил об очевидности отторжения Донбасса от Украины. 



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